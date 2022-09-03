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    COVID-19

    Пик заболеваемости ковидом в России ожидают в сентябре

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    Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит между 10 и 14 сентября, через два инкубационных периода после начала учебного года. Такой прогноз дал 3 сентября врач-инфекционист Николай Малышев из расчета, что омикрон-штамм проявляется в течение пяти-семи дней.

    «Безусловно, 1 сентября должно повлечь за собой рост заболеваемости. Где-то после 10 сентября все предпосылки для этого есть. Пика заболеваемости после начала учебного года можно ожидать через два инкубационных периода. То есть где-то между 10 и 14 сентября он будет», — цитирует медика ТАСС.

    Далее, по его оценке, заболеваемость будет очень медленно и постепенно снижаться.

    В конце августа глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что город прошел пик новой волны коронавируса, с началом учебы школьников и студентов с 1 сентября ситуация может измениться. Пока ни один класс на дистанционное обучение не перевели.

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