Пик заболеваемости ковидом в России ожидают в сентябре

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит между 10 и 14 сентября, через два инкубационных периода после начала учебного года. Такой прогноз дал 3 сентября врач-инфекционист Николай Малышев из расчета, что омикрон-штамм проявляется в течение пяти-семи дней.



«Безусловно, 1 сентября должно повлечь за собой рост заболеваемости. Где-то после 10 сентября все предпосылки для этого есть. Пика заболеваемости после начала учебного года можно ожидать через два инкубационных периода. То есть где-то между 10 и 14 сентября он будет», — цитирует медика ТАСС.

