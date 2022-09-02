Дыра в потолке лишила покоя жителей дома в Петербурге. Подрядчик не идет на контакт, а вера в справедливость убывает

Внезапное «окно», образовавшееся в потолке дома в центре Петербурга во время ремонта кровли, лишило покоя одну городскую семью. Сейчас неба оттуда уже не видно — дыру «залатали», но жильцы опасаются, что на этом история и закончится.



«У нас вся загвоздка в акте об обрушении. ЖКС нам его не даёт. Этот документ нужен нам, чтобы назначить экспертизу и обратиться в суд», — рассказала 2 сентября читательница «Фонтанки» Анна. Обвал произошёл в квартире её отца на улице Радищева, 17–19.

