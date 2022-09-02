Дыра в потолке лишила покоя жителей дома в Петербурге. Подрядчик не идет на контакт, а вера в справедливость убывает

Внезапное «окно», образовавшееся в потолке дома в центре Петербурга во время ремонта кровли, лишило покоя одну городскую семью. Сейчас неба оттуда уже не видно — дыру «залатали», но жильцы опасаются, что на этом история и закончится.
«У нас вся загвоздка в акте об обрушении. ЖКС нам его не даёт. Этот документ нужен нам, чтобы назначить экспертизу и обратиться в суд», — рассказала 2 сентября читательница «Фонтанки» Анна. Обвал произошёл в квартире её отца на улице Радищева, 17–19.
Спустя примерно неделю после обрушения, 17 августа, повреждения осматривала внушительная делегация. В неё вошли представители жилищного комитета, прокуратуры, администрации Центрального района, управляющей компании, Фонда капитального ремонта и подрядной организации.
«Во время комиссии обсуждалось, что подрядчик — ООО «ТВК-Инжиниринг» — должен будет помочь вынести мусор из комнаты, но этого не случилось. Там глыбы лежат, комнатой не воспользоваться», — поделилась горожанка.
Строительная компания, по словам Анны, не делает никаких шагов навстречу, несмотря на указания районной прокуратуры. Сегодня во время телефонного разговора с менеджером женщине пообещали, что передадут информацию о проблеме генеральному директору, а после перезвонят. День подходит к концу, а мобильный продолжает молчать.
В середине августа «Фонтанка» писала, что в квартире дома на улице Радищева во время ремонта кровли в потолке образовалась огромная дыра. «Заплатки» пришлось ждать около недели после обрушения.