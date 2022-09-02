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    Вслед за «Голосом» — «Мажор». На Первый вернутся развлекательные передачи

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    Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные передачи. Об этом 2 сентября сообщило агентство ТАСС.

    О планах возобновить развлекательное вещание заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время просветительского марафона общества «Знание». Он рассказал, что начало специальной военной операции заставило канал полностью изменить сеть вещания в пользу общественно-политических передач.

    «Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — цитирует слова Эрнста агентство.

    Гендиректор канала анонсировал выход новых сериалов. В ближайшем будущем зрители Первого увидят восьмисерийный проект об истории движения декабристов, а также новые сезоны сериалов «Триггер» и «Мажор».

    Как ранее сообщала «Фонтанка», в эфир Первого канала также вернутся передачи «Голос», «Голос.Дети» и «Голос 60+». Вместо Нагиева шоу «Голос 60+» будет вести Лариса Гузеева.

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