Вслед за «Голосом» — «Мажор». На Первый вернутся развлекательные передачи

Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные передачи. Об этом 2 сентября сообщило агентство ТАСС.

О планах возобновить развлекательное вещание заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время просветительского марафона общества «Знание». Он рассказал, что начало специальной военной операции заставило канал полностью изменить сеть вещания в пользу общественно-политических передач.



«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — цитирует слова Эрнста агентство.

