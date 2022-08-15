На Первый канал вернется «Голос». Известны имена новых наставников

На Первый канал вернутся передачи «Голос», «Голос.Дети» и «Голос 60+». Об этом 15 августа со ссылкой на пресс-службу Первого канала сообщило агентство «Интерфакс».
В начале запустят новый сезон проекта «Голос 60+». Как сообщили в соцсетях телеканала, в роли наставников проекта дебютируют Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Еще два судейских кресла займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, которые уже принимали участие в съемках шоу.
По информации агентства, кастинг шоу уже окончен, и 16 августа стартуют съемки слепых прослушиваний возрастных артистов.
«Конкурировать между собой на знаменитой сцене будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий: скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, строители, крановщица, инженеры и т. д.», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Первого канала.
Как обычно, после слепых прослушиваний наставники отберут участников в свои команды. Победителя определят в прямом эфире зрительским голосованием.
11-й сезон «Голоса» пройдет без Александра Градского, наставника шести сезонов. Артист скончался 28 ноября 2021 года, когда продолжались съемки 10-го сезона. В память о наставнике его кресло оставалось пустым до конца съемок.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что победитель четвёртого сезона шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков скончался в возрасте 97 лет.