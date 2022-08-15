На Первый канал вернется «Голос». Известны имена новых наставников

На Первый канал вернутся передачи «Голос», «Голос.Дети» и «Голос 60+». Об этом 15 августа со ссылкой на пресс-службу Первого канала сообщило агентство «Интерфакс».

В начале запустят новый сезон проекта «Голос 60+». Как сообщили в соцсетях телеканала, в роли наставников проекта дебютируют Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Еще два судейских кресла займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, которые уже принимали участие в съемках шоу.

По информации агентства, кастинг шоу уже окончен, и 16 августа стартуют съемки слепых прослушиваний возрастных артистов.

«Конкурировать между собой на знаменитой сцене будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий: скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, строители, крановщица, инженеры и т. д.», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Первого канала. Как обычно, после слепых прослушиваний наставники отберут участников в свои команды. Победителя определят в прямом эфире зрительским голосованием.