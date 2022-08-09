Газманов подтвердил смерть 97-летнего победителя «Голос 60+» Михаила Серебрякова

Победитель четвёртого сезона шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков скончался в возрасте 97 лет. По информации СМИ, это случилось еще 28 июля, но стало широко известно только после комментария в блоге Олега Газманова, когда одна из подписчиц артиста сообщила ему о смерти Серебрякова.

Олег Газманов подтвердил смерть своего подопечного и победителя шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова. Об этом артист написал в соцсетях 9 августа.

«Да, знаю. Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — написал в ответ Газманов.

Михаил Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. На проекте он рассказал, что ему удалось победить онкологическое заболевание.



«Моя молодость пришлась на годы Великой Отечественной войны. Голос мне подарила мать, она пела в церковном хоре, я нигде не учился. Когда я пою, меня хорошо встречают, а меня это манит», — рассказывал о себе пожилой артист.



В финале, где он победил с огромным перевесом, получив 70 процентов голосов зрителей, Михаил Серебряков исполнил песню «Моя любимая», написанную Матвеем Блантером и Евгением Долматовским в 1942 году, — она посвящена расставанию солдата со своей избранницей.

