Нагиев покидает «Голос». Это было решено еще «несколько сезонов назад»

Дмитрий Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос». Об этом 16 августа сообщили «Фонтанке» на «Первом канале».



В комментарии Юрия Аксюты, который приводит «Первый канал», главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала признал, что решение о смене ведущего было принято уже давно.



«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу», — рассказал он.

