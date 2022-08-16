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    Музыка

    Нагиев покидает «Голос». Это было решено еще «несколько сезонов назад»

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    5 комментариев

    Дмитрий Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос». Об этом 16 августа сообщили «Фонтанке» на «Первом канале».

    В комментарии Юрия Аксюты, который приводит «Первый канал», главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала признал, что решение о смене ведущего было принято уже давно.

    «Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу», — рассказал он.

    15 августа стало известно, что Первый канал возвращает в эфир передачи «Голос». Первыми стартуют съемки шоу, где за победу борются возрастные артисты, «Голос 60+». Вместо Нагиева вести его будет Лариса Гузеева.

    Она рассказала, что ожидает большое количество критики в свой адрес от зрителей, привыкших к прежнему ведущему. К тому же, считает артистка, к женщинам публика всегда относится строже, чем к их коллегам-мужчинам.

    «Он — мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел — вышел в кепке, захотел — в темных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене. Возможности проявить себя у мужчины гораздо больше», — сказала Лариса Гузеева.

    Бессменная ведущая «Давай поженимся» уже приступила к новой работе. 15 августа стартовали съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+».

    В команде наставников тоже появились новички — Александр Малинин и Игорь Корнелюк. К ним присоединятся уже бывалые судьи Елена Ваенга и Валерий Сюткин.

    Кто будет вести шоу «Голос» и «Голос. Дети» — пока неизвестно.

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    Комментарии 5

    26495845116 Авг 2022 в 18:25
    Кто всё это смотрит?!
    +0−1
    Local16 Авг 2022 в 18:16
    Гузеева там всех переженит.)))
    +0−0
    Pilat16 Авг 2022 в 18:12
    А-ха-ха-ХА
    +0−0
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