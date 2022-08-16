Нагиев покидает «Голос». Это было решено еще «несколько сезонов назад»

Дмитрий Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос». Об этом 16 августа сообщили «Фонтанке» на «Первом канале».
В комментарии Юрия Аксюты, который приводит «Первый канал», главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала признал, что решение о смене ведущего было принято уже давно.
«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу», — рассказал он.
15 августа стало известно, что Первый канал возвращает в эфир передачи «Голос». Первыми стартуют съемки шоу, где за победу борются возрастные артисты, «Голос 60+». Вместо Нагиева вести его будет Лариса Гузеева.
Она рассказала, что ожидает большое количество критики в свой адрес от зрителей, привыкших к прежнему ведущему. К тому же, считает артистка, к женщинам публика всегда относится строже, чем к их коллегам-мужчинам.
«Он — мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел — вышел в кепке, захотел — в темных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене. Возможности проявить себя у мужчины гораздо больше», — сказала Лариса Гузеева.
Бессменная ведущая «Давай поженимся» уже приступила к новой работе. 15 августа стартовали съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+».
В команде наставников тоже появились новички — Александр Малинин и Игорь Корнелюк. К ним присоединятся уже бывалые судьи Елена Ваенга и Валерий Сюткин.
Кто будет вести шоу «Голос» и «Голос. Дети» — пока неизвестно.