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    Кино

    Эрнст назвал дату премьеры фильма «Вызов», снятого в космосе

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    Российский фильм «Вызов», который снимался на борту МКС, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года. Об этом 2 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального продюсера фильма Константина Эрнста.

    «У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — цитирует агентство выступление Эрнста на марафоне общества «Знание».

    «Вызов» — первый в истории кино художественный фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко осенью 2021 года отправились в составе космического экипажа на МКС и провели там 12 дней, снимая материал для фильма. Второстепенные роли в нем исполнили также профессиональные космонавты, работавшие на станции. Наземную часть фильма снимали на Байконуре и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами.

    Фильм рассказывает о враче Жене (Юлия Пересильд), которая отправляется в опасное путешествие на орбиту Земли, чтобы спасти тяжело заболевшего космонавта.

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