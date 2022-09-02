Эрнст назвал дату премьеры фильма «Вызов», снятого в космосе

Российский фильм «Вызов», который снимался на борту МКС, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года. Об этом 2 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального продюсера фильма Константина Эрнста.



«У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — цитирует агентство выступление Эрнста на марафоне общества «Знание».



«Вызов» — первый в истории кино художественный фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко осенью 2021 года отправились в составе космического экипажа на МКС и провели там 12 дней, снимая материал для фильма. Второстепенные роли в нем исполнили также профессиональные космонавты, работавшие на станции. Наземную часть фильма снимали на Байконуре и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами.