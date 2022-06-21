В космосе Пересильд, на земле — Бикович. Начались съемки «наземной» части космического фильма «Вызов»

В Звездном городке продолжилась работа над фильмом «Вызов». Об этом 21 июня сообщили в соцсетях онлайн-платформы Start. К съемкам подключился популярный актер Милош Бикович. Он сыграет роль хирурга, коллеги главной героини фильма — врача Жени. По сюжету фильма героиня Юлии Пересильд отправляется в опасное путешествие на орбиту Земли, чтобы спасти тяжело заболевшего космонавта.
«Вызов» — первый в истории кинематографа художественный фильм, который снимался в космосе. Для работы над фильмом осенью 2021 года на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они провели в космосе 12 дней и благополучно вернулись на Землю. «Роскосмос» показал кадры возвращения съемочной группы.
Наземная часть съемок пройдет на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория «Вороново» и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами.
Фильм «Вызов» выйдет на экраны в первой половине 2023 года.