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    В космосе Пересильд, на земле — Бикович. Начались съемки «наземной» части космического фильма «Вызов»

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    1 комментарий

    В Звездном городке продолжилась работа над фильмом «Вызов». Об этом 21 июня сообщили в соцсетях онлайн-платформы Start. К съемкам подключился популярный актер Милош Бикович. Он сыграет роль хирурга, коллеги главной героини фильма — врача Жени. По сюжету фильма героиня Юлии Пересильд отправляется в опасное путешествие на орбиту Земли, чтобы спасти тяжело заболевшего космонавта.

    «Вызов» — первый в истории кинематографа художественный фильм, который снимался в космосе. Для работы над фильмом осенью 2021 года на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они провели в космосе 12 дней и благополучно вернулись на Землю. «Роскосмос» показал кадры возвращения съемочной группы.

    Наземная часть съемок пройдет на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория «Вороново» и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами.

    Фильм «Вызов» выйдет на экраны в первой половине 2023 года.

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    Комментарии (1)

    BaGira
    Милош Бикович большой молодчинка, смотрела его интервью, хорошо и правильно говорит. Прониклась уважением.
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