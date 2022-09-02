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    Ветеранам спецоперации на Украине предложили давать участки в Крыму и Подмосковье

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    Ветераны специальной военной операции на Украине и военнослужащие, награждённые за заслуги в ходе СВО, смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков в Московской области, республике Крым и Севастополе. С таким предложением выступило Минобороны РФ.

    В настоящий момент проект соответствующего указа президента, подготовленный военным ведомством, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, на бесплатные участки в Подмосковье и Крыму могут рассчитывать обладатели госнаград и ведомственных знаков ‎отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и ветераны боевых ‎действий в рамках СВО.

    Правительство РФ должно будет обеспечить заключение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти соглашений с региональными властями, в которых будет предусмотрен порядок взаимодействия при предоставлении земель.

    Ранее «Фонтанка» писала, что указом президента РФ статус ветерана может быть предоставлен не только военным, но гражданским лицам, участвующим в военной спецоперации на Украине. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, в том числе военных корреспондентах, освещающих СВО.

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