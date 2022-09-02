Ветеранам спецоперации на Украине предложили давать участки в Крыму и Подмосковье

Ветераны специальной военной операции на Украине и военнослужащие, награждённые за заслуги в ходе СВО, смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков в Московской области, республике Крым и Севастополе. С таким предложением выступило Минобороны РФ.



В настоящий момент проект соответствующего указа президента, подготовленный военным ведомством, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно документу, на бесплатные участки в Подмосковье и Крыму могут рассчитывать обладатели госнаград и ведомственных знаков ‎отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и ветераны боевых ‎действий в рамках СВО.

