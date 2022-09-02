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    Убийце «Мисс Кузбасс — 2010» дали 12 лет колонии строгого режима

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    Щербинский районный суд города Москвы вынес приговор Александру Попову, обвинявшемуся в убийстве своей жены — «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой.

    Как сообщает 2 сентября столичная прокуратура, с учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    «Фонтанка» писала, что Попов на момент совершения убийства своей жены занимал пост замначальника отдела Московского метрополитена. Сначала он сообщил полиции о пропаже супруги. Позже признался, что убил и расчленил Сапожкову, однако позже отказался от дачи показаний.

    Тело пропавшей без вести «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой нашли в лесу Новой Москвы в ходе проведения следственных действий в начале февраля этого года.

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