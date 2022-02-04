Тело «Мисс Кузбасс» нашли в московском лесу, место показал муж — замначальника отдела столичного метро

Тело пропавшей без вести «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой нашли в лесу Новой Москвы в ходе проведения следственных действий. Об этом 4 февраля сообщает столичное ГСУ СК.



«Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами, совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы», — говорится в сообщении ведомства.



В начале недели по делу об убийстве женщины был арестован ее муж — 37-летний Александр Попов, состоявший в должности заместителя начальника одного из отделов столичного метро. Сперва он настаивал на том, что супруга улетела в Дубай, а потом пропала с радаров.

