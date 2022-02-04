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Тело «Мисс Кузбасс» нашли в московском лесу, место показал муж — замначальника отдела столичного метро

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Тело пропавшей без вести «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой нашли в лесу Новой Москвы в ходе проведения следственных действий. Об этом 4 февраля сообщает столичное ГСУ СК.

«Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами, совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

В начале недели по делу об убийстве женщины был арестован ее муж — 37-летний Александр Попов, состоявший в должности заместителя начальника одного из отделов столичного метро. Сперва он настаивал на том, что супруга улетела в Дубай, а потом пропала с радаров.

Еще во время проведения первоначальных следственных действий сотрудникам СК стало понятно, что Ксения никуда не улетала.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», — добавил в ГСУ СК.

Расследование продолжается.

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Комментарии (20)

Serg_I
В метро - не смог заманить?
4eJIoBeK
Да верно... Просто развестись это скучновато же.. А так то оно веседл, ну дадут теперь ему 6 лет или даже 7, за хорошее поведение выйдет через 2 года
266138465
"Попов стал одним из замов Московского метрополитена. Зарплата его была не выше 200 тысяч рублей. Пара постоянно ссорилась из-за денег, Сапожковой их не хватало для нормальной жизни в столице, она хотела вернуться домой в Новокузнецк.

Знакомая семьи предположила, что во время очередной ссоры Попов не выдержал и убил свою жену, тело спрятал и продолжал вести обычную жизнь."
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