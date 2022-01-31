Замначальника отдела московского метро арестовали по делу об убийстве жены — «Мисс Кузбасс — 2010»

Щербинский райсуд Москвы арестовал до 25 марта Александра Попова — мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой, подозреваемого в ее убийстве. Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Как пишет Znak.com, Попов — замначальника отдела Московского метрополитена — 10 января сам рассказал полиции о пропаже супруги. Он уточнил, что Ксения улетела в Дубай и какое-то время отвечала в Instagram, но потом перестала выходить на связь. Мужчина даже показывал переписку с супругой, но правоохранители выяснили, что на самом деле Россию в последнее время она не покидала.
Якобы Попов признался, что убил и расчленил жену, но потом отказался от дачи показаний. Официальных подтверждений этому пока нет.