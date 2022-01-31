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Замначальника отдела московского метро арестовали по делу об убийстве жены — «Мисс Кузбасс — 2010»

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Щербинский райсуд Москвы арестовал до 25 марта Александра Попова — мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой, подозреваемого в ее убийстве. Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Фото: Скриншот/mail.ru/mail/sapozhkova.k
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Как пишет Znak.com, Попов — замначальника отдела Московского метрополитена — 10 января сам рассказал полиции о пропаже супруги. Он уточнил, что Ксения улетела в Дубай и какое-то время отвечала в Instagram, но потом перестала выходить на связь. Мужчина даже показывал переписку с супругой, но правоохранители выяснили, что на самом деле Россию в последнее время она не покидала.

Якобы Попов признался, что убил и расчленил жену, но потом отказался от дачи показаний. Официальных подтверждений этому пока нет.

Фото: Скриншот/mail.ru/mail/sapozhkova.k

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Комментарии (4)

Денеб
«Мисс Кузбасс — 2010»...... Мисс Нижний Тагил..... Мисс Тюмень.... Мисс Абакан......наверное такие же красотки......
Arkadiy_
А чего трёте комменты про поехавших от своей вседозволенности и безнаказанности тех, кто позор России?
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