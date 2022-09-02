    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    764мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Electrolux окончательно ушел из России. Компания продала бизнес местному топ-менеджменту

    2653
    17 комментариев

    Шведский производитель техники для дома Electrolux избавился от бизнеса в России. Как говорится в сообщении от 2 сентября, дочерняя компания продана топ-менеджменту российского подразделения. Потери Electrolux оценила в 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов).

    «Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании»,— отмечается в сообщении.

    Electrolux приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. В 2021 году на Россию приходилось 1,6 % продаж группы. Решение продать бизнес местному менеджменту компания называет «ответственным и контролируемым уходом».

    Ранее также в России прекратило работу подразделение Electrolux Professional, которое производит технику для профессиональных потребителей.

    При этом товары Electrolux вошли в список разрешенных для параллельного импорта.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close