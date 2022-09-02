Electrolux окончательно ушел из России. Компания продала бизнес местному топ-менеджменту

Шведский производитель техники для дома Electrolux избавился от бизнеса в России. Как говорится в сообщении от 2 сентября, дочерняя компания продана топ-менеджменту российского подразделения. Потери Electrolux оценила в 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов).
«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании»,— отмечается в сообщении.
Electrolux приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. В 2021 году на Россию приходилось
Ранее также в России прекратило работу подразделение Electrolux Professional, которое производит технику для профессиональных потребителей.
При этом товары Electrolux вошли в список разрешенных для параллельного импорта.