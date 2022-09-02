Electrolux окончательно ушел из России. Компания продала бизнес местному топ-менеджменту

Шведский производитель техники для дома Electrolux избавился от бизнеса в России. Как говорится в сообщении от 2 сентября, дочерняя компания продана топ-менеджменту российского подразделения. Потери Electrolux оценила в 35 млн шведских крон (3,3 млн долларов).

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании»,— отмечается в сообщении.

