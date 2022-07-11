Electrolux Professional уходит из России

Шведская компания Electrolux Professional, выпускающая оборудование для химчисток и прачечных, 11 июля обнародовала решение остановить работу в России и передать дела местному менеджменту.
«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», — цитирует ТАСС заявление компании.
Reuters тоже сообщает об этом. По данным агентства, в Electrolux Professional в России работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходилось