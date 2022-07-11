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    Electrolux Professional уходит из России

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    43 комментария

    Шведская компания Electrolux Professional, выпускающая оборудование для химчисток и прачечных, 11 июля обнародовала решение остановить работу в России и передать дела местному менеджменту.

    «После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту», — цитирует ТАСС заявление компании.

    Reuters тоже сообщает об этом. По данным агентства, в Electrolux Professional в России работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходилось 1 % продаж группы.

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    Комментарии 43

    виноватобама11 Июл 2022 в 12:27
    кухонная техника Электролюкс просто сказка.будет всякое Занусси
    +0-0
    Zdobsi11 Июл 2022 в 12:08
    Да они не самые лучшие. Запчасти проблемные, техника почти не продаётся и дорого. Смысла нет. Когда технику покупал вообще почти ничего на рынке не было. Формально они были, а продаж не видно. Вот ещё с 2014 года наверное все исчезло. Не массовая торговая марка.
    +0-0
    vityunja11 Июл 2022 в 11:53
    Вся их техника собирается в Польше украинскими гастарбайтерами.От шведского бренда одно название.
    +0-0
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