На заседании по делу депутата Шишлова суд отказался спросить у КС, соответствует ли Конституции статья о дискредитации армии

Защита Александра Шишлова, главы фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга, ходатайствовала о приостановке рассмотрения административного дела о дискредитации армии для рассмотрения обращения в Конституционный суд, передает корреспондент «Фонтанки» 2 сентября из зала Петроградского районного суда. Судья отказал. Защита ходатайствовала о приостановке производства и направлении районным судом обращения в Конституционный суд для рассмотрения вопроса о соответствии административной статьи 20.3.3. КоАП РФ (о дискредитации ВС РФ) статьям 13 и 29 основного закона страны.

Судья отказал, пояснив, что сторона защиты самостоятельно может обратиться в КС. Кроме того, защита депутата попросила отменить определение о назначении экспертизы и назначении ее еще раз — силами гильдии экспертов-лингвистов (ГЛЭДИС), апеллируя, что в материалах, которые были направлены для экспертизы, отсутствуют заключения, выполненные кандидатами исторических наук Дмитрием Дубровским* (признан в РФ иноагентом) и доктором исторических наук Ириной Левинской. Суд также отказал. Наконец, третье ходатайство — об исключении доказательства из материалов дела протокола об административном правонарушении. По мнению защиты, протокол был составлен с процессуальными нарушениями, в частности, неверно указаны данные о времени и месте вменяемого правонарушения, а права и обязанности депутату не были разъяснены должным образом.

«Мы считаем, что тот материал, который поступил из полиции, во многом является полуфабрикатом», — пояснил защитник Андрей Чертков. Суд отложил рассмотрение этого ходатайства на следующее заседание. Напомним, что в отношении парламентария был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ из-за высказываний Шишлова о проводимой Россией боевой операции на Украине и символе георгиевской ленты, которую складывают в форме буквы Z. Записи были опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Наказание предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.

На предыдущем заседании суд назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы в Северо-Западном региональном центре экспертизы Министерства юстиции РФ.