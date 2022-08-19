Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу депутата Шишлова о дискредитации армии

Петроградский районный суд назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу публикаций «ВКонтакте» депутата Заксобрания города и главы фракции «Яблоко» Александра Шишлова, передает корреспондент «Фонтанки» 19 августа из зала суда, где состоялось предварительное заседание по административному делу о дискредитации ВС РФ.
Экспертизу поручено выполнить Северо-Западному региональному центру экспертизы Министерства юстиции РФ.
Протокол в отношении парламентария был составлен на основании экспертизы высказываний Шишлова собственного мнения о проводимой Россией боевой операции на Украине и символе георгиевской ленты, которую складывают в форме буквы Z.
В настоящее время в материалах дела уже есть экспертиза, которую по запросу прокуратуры провела доцент кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероника Абаканова. В словах депутата она увидела «направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране». По ее мнению, употребляемое Шишловым выражение «так называемая» применительно к понятию «спецоперация» «свидетельствует о выражении иронии и пренебрежительного отношения к действиям Вооруженных сил РФ».
В отношении парламентария был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.
На заседании адвокат Шишлова Андрей Чертков пояснил: то, что представлено, экспертизой не является, но данное заключение не исключено из материалов дела.
Защитники депутата ходатайствовали о приобщении к материалам дела двух заключений на экспертизу, которые выполнили кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский* (признан в РФ иноагентом), имеющий 28 лет экспертного стажа, и доктор исторических наук Ирина Левинская. Судья удовлетворил это ходатайство.
Как рассказала «Фонтанке» Левинская, документ выполнен с нарушениями закона об экспертной деятельности.
Доцент Абаканова не дала подписку, что информирована об уголовной ответственности за дачу ложной экспертизы, отсутствует гербовая печать экспертного учреждения, данные о времени и месте проведения экспертизы, информация, какая именно это экспертиза, не указано образование эксперта и дата исследования.
Кроме того, автор является кандидатом юридических наук, а не лингвистом, и перечислила в качестве использованных в экспертизе юридические, а не лингвистические методы. Также, по мнению Левинской, доцент использует оценочные высказывания, что недопустимо для экспертизы.
Следующее заседание суда по делу депутата Шишлова состоится 2 сентября.
* Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.