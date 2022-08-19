Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу депутата Шишлова о дискредитации армии

Петроградский районный суд назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу публикаций «ВКонтакте» депутата Заксобрания города и главы фракции «Яблоко» Александра Шишлова, передает корреспондент «Фонтанки» 19 августа из зала суда, где состоялось предварительное заседание по административному делу о дискредитации ВС РФ.

Протокол в отношении парламентария был составлен на основании экспертизы высказываний Шишлова собственного мнения о проводимой Россией боевой операции на Украине и символе георгиевской ленты, которую складывают в форме буквы Z.

В настоящее время в материалах дела уже есть экспертиза , которую по запросу прокуратуры провела доцент кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена Вероника Абаканова. В словах депутата она увидела «направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране». По ее мнению, употребляемое Шишловым выражение «так называемая» применительно к понятию «спецоперация» «свидетельствует о выражении иронии и пренебрежительного отношения к действиям Вооруженных сил РФ».

В отношении парламентария был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.

На заседании адвокат Шишлова Андрей Чертков пояснил: то, что представлено, экспертизой не является, но данное заключение не исключено из материалов дела.

Защитники депутата ходатайствовали о приобщении к материалам дела двух заключений на экспертизу, которые выполнили кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский* (признан в РФ иноагентом), имеющий 28 лет экспертного стажа, и доктор исторических наук Ирина Левинская. Судья удовлетворил это ходатайство.