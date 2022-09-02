«Близнец» танка Т-34, демонтированного в Нарве, появится у погранперехода в Ивангороде

В Ивангороде готовят площадку для установки нового мемориала. Это будет точно такой же танк Т-34, как тот, что демонтировали в Нарве, сообщает 2 сентября администрация Ленобласти.
«Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив Музея Ивана Билибина. В этом районе 25–26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарву, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, церемония открытия мемориала намечена на 11 сентября.
16 августа в Эстонии снесли несколько советских памятников, в том числе нарвский Т-34. Многие местные жители были против. До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что если городские власти Нарвы не уберут танк сами, это сделает правительство страны. После демонтажа Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста.