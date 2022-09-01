РАО судится с кинотеатрами из-за иностранной музыки в фильмах

РАО подало в суд на киносети «Каро», «Формула кино» и «Синема парк». Об этом 1 сентября сообщил «Коммерсантъ».

Судя по заявлению, поданному в арбитражный суд Москвы, с кинозалов хотят взыскать почти 18 миллионов рублей за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших деятельность в России.

Как пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе кинотеатров «Формулы кино» и «Синема парка», иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП) приостановили свою деятельность в России. Соответственно, платить, по мнению ответчиков, сейчас некому. Отчисления продолжат перечислять «не ранее, чем указанные организации возобновят свою деятельность», — подчеркнули в пресс-службе.



Но, по мнению исполнительного директора РАО Алексея Карелова, которого цитирует издание, проблема возникла задолго до начала спецоперации, а кинотеатры пытаются «использовать предлог для освобождения от выплаты вознаграждения, чтобы избежать уплаты накопленного долга». И пока в России не действуют иностранные ОКУП, средства за использование иностранной музыки все равно будут собираться РАО, а потом перечисляться на специальный счет «О».

По словам другого эксперта, главы рабочей группы по вопросам РАО Ассоциации владельцев кинотеатров Сергея Пирожкова, ОКУП расторгли договоры с РАО, а значит, «рассчитаться с правообладателями вообще невозможно».

