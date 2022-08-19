В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании кино, музыки, книг из недружественных стран

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов 19 августа внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Речь идет о принудительном лицензировании объектов авторских прав, созданных правообладателями из «недружественных» стран, в судебном порядке.

«Если в период осуществления иностранными государствами... недружественных действий... правообладатель… в одностороннем порядке полностью или частично отказался от лицензионного договора о предоставлении права использования объекта авторских и смежных прав по основаниям, не связанным с нарушением российским лицензиатом своих обязательств по такому договору… и при этом указанные отказ либо действия правообладателя приводят к недоступности на территории Российской Федерации соответствующего объекта или иных объектов авторских и смежных прав... российский лицензиат вправе обратиться в суд с иском к правообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации такого объекта авторских и смежных прав», — гласит документ, опубликованный на сайте Госдумы.



В пояснительной записке говорится, что часть иностранных правообладателей, а также находящихся под их контролем российских юрлиц, «без какого-либо обоснования отозвали выданные лицензии на объекты авторских и смежных прав — кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения, а также перестали осуществлять лицензирование новых объектов авторских и смежных прав».

Это, по мнению автора законопроекта, является злоупотреблением исключительным правом: широкий круг произведений науки, литературы и искусства, цифрового контента стал недоступным на территории Российской Федерации, в то время как «доступ к культурным ценностям — одно из ключевых прав, которое входит в состав основных прав и свобод человека, закрепленного международными конвенциями».

