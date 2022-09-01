Стало известно, как могут вырасти цены на проезд в Петербурге в 2023 году

Жетон по 70 рублей и разовый проезд в автобусе по 65 рублей. Исходя из таких цен сверстана заявка петербургского комитета по транспорту на дополнительное финансирование в 2023 году.

По данным «Фонтанки», доппотребность комитета, представленная в финансовый блок, составляет 38 млрд рублей в добавление к базовым 16 млрд. В частности, в заявке есть увеличение субсидий городским перевозчикам. В каждом отдельном случае представлен расчет: сколько то или иное транспортное предприятие собирается потратить в 2023 году на перевозку пассажиров и сколько собрать с них денег в счет оплаты проезда. Образовавшуюся вилку и должна покрывать субсидия. Однако для прогноза надо отталкиваться от предполагаемых тарифов на проезд в 2023 году, которые еще не установлены.