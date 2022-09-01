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    Стало известно, как могут вырасти цены на проезд в Петербурге в 2023 году

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    Жетон по 70 рублей и разовый проезд в автобусе по 65 рублей. Исходя из таких цен сверстана заявка петербургского комитета по транспорту на дополнительное финансирование в 2023 году.

    По данным «Фонтанки», доппотребность комитета, представленная в финансовый блок, составляет 38 млрд рублей в добавление к базовым 16 млрд. В частности, в заявке есть увеличение субсидий городским перевозчикам. В каждом отдельном случае представлен расчет: сколько то или иное транспортное предприятие собирается потратить в 2023 году на перевозку пассажиров и сколько собрать с них денег в счет оплаты проезда. Образовавшуюся вилку и должна покрывать субсидия. Однако для прогноза надо отталкиваться от предполагаемых тарифов на проезд в 2023 году, которые еще не установлены.

    Перевозчики, по информации «Фонтанки», отталкиваются от информационного письма комтранса, датированного 22 июля. В случае с метрополитеном разовая стоимость проезда будет составлять 70 рублей (сейчас 65), а по единому электронному билету — 49 рублей (сейчас 45). В наземном транспорте соответственно — 65 рублей и 43 рубля (сейчас 60 и 40). Проездные билеты длительного пользования в этих расчетах должны дорожать на уровень инфляции — 8,2%.

    Добавим, окончательно тарифы согласовывают ближе к зиме на совещании правительства. Роль играют не только заявки перевозчиков, но также позиция тарифного и финансового блоков.

    Подробнее о том, как транспортный блок видит перспективы 2023 года в отношении общественного транспорта, закупки подвижного состава и расширения платной парковки — читайте на «Фонтанке».

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