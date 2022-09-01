    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    760мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Как я провел это лето

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Глава «Литовских железных дорог» заявил о получении оплаты за транзит в Калининград

    1055
    1 комментарий

    Глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас рассказал, что компания получила 2,5 млн евро предоплаты от российских и белорусских предприятий. Эта сумма обеспечит 3–4 недели грузовых перевозок, в том числе транзит в Калининград.

    «После того как с 1 сентября «Шяуляй банк» отказался выполнять переводы за перевозку грузов «Литовским железным дорогам» из России и Белоруссии, компания получила авансовые платежи на 2,5 млн евро за провоз российских и белорусских грузов», — цитирует гендиректора предприятия литовское СМИ.

    Напомним, что 1 сентября в Калининград прилетел президент РФ Владимир Путин. Там он собирается встретиться с губернатором региона Антоном Алихановым. В числе обсуждаемых тем — проблема калининградского транзита.

    Сложности с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы сообщали, что не будут пропускать грузы, которые попали под санкции Евросоюза. Впоследствии Еврокомиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.

    В июле «Фонтанка» писала, что железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом.

    Кроме того, литовский «Шяуляй банк», через который шел расчет за грузовой транзит в Калининград, с 15 августа прекратил обрабатывать платежи в рублях. С сегодняшнего дня организация вообще перестала осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

    Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис впоследствии заявил, что компании России и Белоруссии смогут оплачивать транзит в Калининград и из него не только через «Шяуляй банк», подойдут и другие банки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close