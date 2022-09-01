Глава «Литовских железных дорог» заявил о получении оплаты за транзит в Калининград

Глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас рассказал, что компания получила 2,5 млн евро предоплаты от российских и белорусских предприятий. Эта сумма обеспечит 3–4 недели грузовых перевозок, в том числе транзит в Калининград.

«После того как с 1 сентября «Шяуляй банк» отказался выполнять переводы за перевозку грузов «Литовским железным дорогам» из России и Белоруссии, компания получила авансовые платежи на 2,5 млн евро за провоз российских и белорусских грузов», — цитирует гендиректора предприятия литовское СМИ.



Напомним, что 1 сентября в Калининград прилетел президент РФ Владимир Путин. Там он собирается встретиться с губернатором региона Антоном Алихановым. В числе обсуждаемых тем — проблема калининградского транзита.

Сложности с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы сообщали, что не будут пропускать грузы, которые попали под санкции Евросоюза. Впоследствии Еврокомиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.

В июле «Фонтанка» писала, что железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом.

