Глава «Литовских железных дорог» заявил о получении оплаты за транзит в Калининград

Глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас рассказал, что компания получила 2,5 млн евро предоплаты от российских и белорусских предприятий. Эта сумма обеспечит 3–4 недели грузовых перевозок, в том числе транзит в Калининград.
«После того как с 1 сентября «Шяуляй банк» отказался выполнять переводы за перевозку грузов «Литовским железным дорогам» из России и Белоруссии, компания получила авансовые платежи на 2,5 млн евро за провоз российских и белорусских грузов», — цитирует гендиректора предприятия литовское СМИ.
Напомним, что 1 сентября в Калининград прилетел президент РФ Владимир Путин. Там он собирается встретиться с губернатором региона Антоном Алихановым. В числе обсуждаемых тем — проблема калининградского транзита.
Сложности с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы сообщали, что не будут пропускать грузы, которые попали под санкции Евросоюза. Впоследствии Еврокомиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.
В июле «Фонтанка» писала, что железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом.
Кроме того, литовский «Шяуляй банк», через который шел расчет за грузовой транзит в Калининград, с 15 августа прекратил обрабатывать платежи в рублях. С сегодняшнего дня организация вообще перестала осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис впоследствии заявил, что компании России и Белоруссии смогут оплачивать транзит в Калининград и из него не только через «Шяуляй банк», подойдут и другие банки.