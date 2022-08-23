«Санкций для оплаты не существует». МИД Латвии заявил, что вопрос расчетов за транзит в Калининград скоро решится

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расчёты за транзит российских товаров через республику в Калининградскую область должны проходить без препятствий и после 1 сентября. Данный вопрос, по его словам, вскоре должен быть решён.



«Информация, с которой меня ознакомили, говорит о том, что вопрос расчетов должен быть решен», — заявил он 23 августа (цитата по «Интерфакс»).



Платежи за не подпадающие под санкции товары и услуги между компаниями РФ и Литвы осуществляются до сих пор, что доказывает возможность оплаты. «Санкций для оплаты не существует, они не введены», — утверждает Ландсбергис.

