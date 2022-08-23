«Санкций для оплаты не существует». МИД Латвии заявил, что вопрос расчетов за транзит в Калининград скоро решится

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расчёты за транзит российских товаров через республику в Калининградскую область должны проходить без препятствий и после 1 сентября. Данный вопрос, по его словам, вскоре должен быть решён.
«Информация, с которой меня ознакомили, говорит о том, что вопрос расчетов должен быть решен», — заявил он 23 августа (цитата по «Интерфакс»).
Платежи за не подпадающие под санкции товары и услуги между компаниями РФ и Литвы осуществляются до сих пор, что доказывает возможность оплаты. «Санкций для оплаты не существует, они не введены», — утверждает Ландсбергис.
Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что российские и белорусские компании могут оплачивать транзит в Калининград и из него не только через литовский «Шяуляй банк», который отказался проводить операции с Россией. Подойдут и нелитовские банки.
Напомним, литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, ранее объявил, что с 15 августа не будет проводить платёжные операции в рублях, вне зависимости от страны получателя. С 1 сентября 2022 года организация вообще перестанет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.
МИД Литвы впоследствии посоветовал России искать способы, чтобы рассчитаться за транзит в Калининградскую область. Глава ведомства отметил, что «при творческом подходе иногда способы находятся».
Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято