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    МИД Литвы посоветовал России искать способы, чтобы рассчитаться за транзит в Калининград

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    РФ следует отыскать способы расчета с Литвой за транзит в Калининградскую область. Об этом 9 августа заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает «Интерфакс».

    Он так ответил на вопрос: «Нарушают ли банки Литвы международные санкции, выполняя платежи по транзиту?»

    «Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться», — заявил министр.

    По его словам, были ситуации, когда из-за отказа банков российская сторона платила наличными. Министр считает, что такой способ вряд ли возможен в случае калининградского транзита.

    «Не знаю, не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных, просто говорю, что при творческом подходе иногда способы находятся <…> Не буду советником для Российской Федерации. Это их ответственность», — считает он.

    В конце июля стало известно, что литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, прекратит с 1 сентября проводить операции с Россией.

    Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято 80 % ограничений, но нужно «давить дальше».

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