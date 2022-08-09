МИД Литвы посоветовал России искать способы, чтобы рассчитаться за транзит в Калининград

РФ следует отыскать способы расчета с Литвой за транзит в Калининградскую область. Об этом 9 августа заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает «Интерфакс».
Он так ответил на вопрос: «Нарушают ли банки Литвы международные санкции, выполняя платежи по транзиту?»
«Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться», — заявил министр.
По его словам, были ситуации, когда из-за отказа банков российская сторона платила наличными. Министр считает, что такой способ вряд ли возможен в случае калининградского транзита.
«Не знаю, не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных, просто говорю, что при творческом подходе иногда способы находятся <…> Не буду советником для Российской Федерации. Это их ответственность», — считает он.
В конце июля стало известно, что литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, прекратит с 1 сентября проводить операции с Россией.