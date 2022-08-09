МИД Литвы посоветовал России искать способы, чтобы рассчитаться за транзит в Калининград

РФ следует отыскать способы расчета с Литвой за транзит в Калининградскую область. Об этом 9 августа заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает «Интерфакс».

Он так ответил на вопрос: «Нарушают ли банки Литвы международные санкции, выполняя платежи по транзиту?»



«Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться», — заявил министр.

