Новый удар по транзиту. Литовский банк прекратит проводить операции с Россией

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, прекратит с 1 сентября проводить операции с Россией. Сообщение об этом 28 июля появилось на сайте финансовой организации.

«С 1 сентября 2022 года мы больше не будем осуществлять платежи в Российскую Федерацию и Республику Беларусь или из них в любой валюте», — говорится в сообщении банка.



Посольство РФ уже направило ноту в МИД Литвы из-за ситуации с банком. «Разберитесь, до первого сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» — рассказал в эфире «России 24» временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь (цитата по РИА Новости).