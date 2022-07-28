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    Новый удар по транзиту. Литовский банк прекратит проводить операции с Россией

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    Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, прекратит с 1 сентября проводить операции с Россией. Сообщение об этом 28 июля появилось на сайте финансовой организации.

    «С 1 сентября 2022 года мы больше не будем осуществлять платежи в Российскую Федерацию и Республику Беларусь или из них в любой валюте», — говорится в сообщении банка.

    Посольство РФ уже направило ноту в МИД Литвы из-за ситуации с банком. «Разберитесь, до первого сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» — рассказал в эфире «России 24» временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь (цитата по РИА Новости).

    По словам дипломата, весь калининградский транзит литовская сторона «замкнула» на один «Шяуляй банк», которому российские операторы должны оплачивать услуги по перевозу товара по железным дорогам Литвы.

    Рябоконь назвал происходящее «ударом по калининградскому транзиту, только с другого направления».

    Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято 80% ограничений, но нужно «давить дальше».

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