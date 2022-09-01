До 19 лет лишения свободы. Россия выдала активистку Яну Пинчук Белоруссии

Активистку Яну Пинчук передали на территорию Белоруссии из России. Об этом 1 сентября сообщает белорусская Генпрокуратура.

На родине Пинчук обвиняют в действиях, направленных на возбуждение социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), в публичных призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 УК РБ) и создании экстремистского формирования (ч. 1 и ч. 2 ст. 361–1 УК РБ). Девушке грозит до 19 лет лишения свободы.

По версии белорусских следователей, Пинчук создала и администрировала телеграм-канал «Витебск 97%», который признан в стране экстремистским. Активистка свою вину не признает.