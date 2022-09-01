Смольный оцифрует кладбища. На их содержание и создание электронных архивов требуется дополнительно более 180 млн рублей

На содержание и благоустройство кладбищ Петербурга в 2023 году потребуется дополнительно 163,4 млн рублей. Об этом 1 сентября заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 годы.
В текущей версии проекта бюджета на эти цели заложено 257 млн рублей. Таким образом, если заявка будет одобрена, то финансирование данной статьи вырастет на 60%.
Основная доля (145 млн рублей) средств понадобится на благоустройство кладбища-колумбария городского крематория и Поля памяти. Также комитет намерен вывезти несанкционированные свалки на Серафимовском кладбище и приобрести две модульные туалетные кабины на Киновеевском и Волковском Лютеранском кладбищах.
Помимо этого, комитет просит дополнительные 24 млн рублей на субсидию ГКУ «Специализированная служба похоронного дела» (сейчас в проекте 435,8 млн рублей). Деньги понадобятся на приведение в соответствие с фактическим расположением границ пяти кладбищ и оказание услуг по конвертации архивных книг о захоронениях в электронный вид.
Ранее «Фонтанка» писала о планах властей города по расширению территорий кладбищ. В проекте Генплана к ним хотят прирезать 490 га земли, при этом дефицит мест для захоронений чиновники отрицают.