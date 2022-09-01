Смольный оцифрует кладбища. На их содержание и создание электронных архивов требуется дополнительно более 180 млн рублей

На содержание и благоустройство кладбищ Петербурга в 2023 году потребуется дополнительно 163,4 млн рублей. Об этом 1 сентября заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 годы.



В текущей версии проекта бюджета на эти цели заложено 257 млн рублей. Таким образом, если заявка будет одобрена, то финансирование данной статьи вырастет на 60%.

