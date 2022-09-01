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    «Это нормально, ребята». Лукашенко назвал себя и Путина «националистами»

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    15 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя и российского коллегу Владимира Путина националистами. Об этом он сказал 1 сентября во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

    «Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты. <…> Это нормально, ребята. Националист — это тот, кто радеет за своё: за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я — «за». Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других», — сказал белорусский лидер.

    По словам Лукашенко, экс-президент США Барак Обама был крайним националистом, но допускал унижение, в том числе белорусов и русских. При фашизме, по его мнению, люди «берут в руки оружие».

    Глава республики дал определение и термину «денацификация». Это, заявил он, «пресечение фашизма в будущем и нацизма в настоящем».

    В 2021 году Лукашенко уже признавал себя белорусским националистом. Он отмечал, что это означает не «болтовню на мове», а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти.

    «Фонтанка» писала, что сегодня во время открытого урока Лукашенко показал «первый белорусский компьютер» и разрешил его пощупать. Кроме того, он рассказал слушателям о своём вещем сне.

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    Комментарии 15

    27902127501 Сен 2022 в 17:30
    нацисты
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