«Это нормально, ребята». Лукашенко назвал себя и Путина «националистами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя и российского коллегу Владимира Путина националистами. Об этом он сказал 1 сентября во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».
«Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты. <…> Это нормально, ребята. Националист — это тот, кто радеет за своё: за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я — «за». Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других», — сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, экс-президент США Барак Обама был крайним националистом, но допускал унижение, в том числе белорусов и русских. При фашизме, по его мнению, люди «берут в руки оружие».
Глава республики дал определение и термину «денацификация». Это, заявил он, «пресечение фашизма в будущем и нацизма в настоящем».
В 2021 году Лукашенко уже признавал себя белорусским националистом. Он отмечал, что это означает не «болтовню на мове», а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти.