«Это нормально, ребята». Лукашенко назвал себя и Путина «националистами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя и российского коллегу Владимира Путина националистами. Об этом он сказал 1 сентября во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».



«Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты. <…> Это нормально, ребята. Националист — это тот, кто радеет за своё: за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я — «за». Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других», — сказал белорусский лидер.

