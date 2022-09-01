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    Сколько теперь будут делать финский «шенген»

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    Визовый центр МИД Финляндии ответил, насколько вырастет время рассмотрения заявлений на «шенген» для россиян.

    Как рассказала финским СМИ 1 сентября руководитель отдела обслуживания иммиграционных вопросов центра Сандра Хацидакис, до сих пор время обработки заявлений на визу составляло десять дней. Такой срок предусмотрен соглашением об упрощении визового режима с Россией. После его отмены на европейском уровне время обработки вырастет до 15 дней.

    Как писала «Фонтанка», отмена упрощенного визового режима с Россией приведет не только к увеличению сроков, но и к росту стоимости виз и сокращению числа мультивиз. Подробнее читайте в нашем разборе.

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