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    «Интерфакс»: Во время похорон Горбачева Новодевичье кладбище не будут оцеплять

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    2 комментария

    На Новодевичьем кладбище не планируют выставлять оцепление во время похорон экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом 1 сентября «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Горбачев-Фонда».

    Ранее дочь политика Ирина заявила, что прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Похороны пройдут в тот же день.

    Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.

    О том, как вспоминают Горбачёва на Западе, читайте в обзоре «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    DEMOMON01 Сен 2022 в 12:29
    Зря.
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