«Интерфакс»: Во время похорон Горбачева Новодевичье кладбище не будут оцеплять

На Новодевичьем кладбище не планируют выставлять оцепление во время похорон экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом 1 сентября «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Горбачев-Фонда».



Ранее дочь политика Ирина заявила, что прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Похороны пройдут в тот же день.

Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.