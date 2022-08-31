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    Как всех вождей. Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Горбачёвым

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    Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом 31 августа сообщает Алексей Венедиктов* (признан СМИ-иноагентом) со ссылкой на дочь политика Ирину.

    Похороны пройдут в тот же день, уточнили в «Горбачев-фонде».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о государственных похоронах Горбачёва еще не приняты, но будут приниматься сегодня. По данным источников «Интерфакса», проводить его похороны на государственном уровне не планируется.

    В Доме Союзов в советское время проходили церемонии прощания с вождями и генсеками: Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным, Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым и Константином Черненко. Другие высокопоставленные лица страны, например маршалы Климент Ворошилов и Семен Будённый, министр обороны Дмитрий Устинов и секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов, также удостаивались такой чести. В 2015 году там прощались с экс-главой МИД РФ Евгением Примаковым, а в апреле 2022-го — с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

    Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.

    О том, как вспоминают Горбачёва на Западе, читайте в обзоре «Фонтанки».

    *Внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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