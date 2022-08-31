Как всех вождей. Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Горбачёвым

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом 31 августа сообщает Алексей Венедиктов* (признан СМИ-иноагентом) со ссылкой на дочь политика Ирину.



Похороны пройдут в тот же день, уточнили в «Горбачев-фонде».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о государственных похоронах Горбачёва еще не приняты, но будут приниматься сегодня. По данным источников «Интерфакса», проводить его похороны на государственном уровне не планируется.

