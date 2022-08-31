«Политический романтик», который проиграл империю: что пишут мировые издания про Горбачева

Фото: ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Мировые СМИ активнее российских осмысляют смерть первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Ожидаемо там много комплиментов, но хватает и критики. «Фонтанка» собрала цитаты из главных мировых изданий.

Ежедневная британская газета The Guardian посвятила Горбачеву несколько больших материалов. Один из них — «Советский лидер, положивший конец холодной войне, скончался в возрасте 91 года».



«В свои последние годы, когда он был активным борцом за благотворительность, после смерти его жены Раисы от рака, Горбачев был фигурой парадоксальной. За границей его считали героем холодной войны, чьи действия — или их отсутствие — привели к более свободному миру. В России его по большей части поносили и не любили, в лучшем случае он был не человеком, а в худшем — предателем».



«Прославляемый за границей как спаситель, давший свободу миллионам советских граждан, дома часто обвинялся в последовавших за этим хаотических годах».



Авторитетный британский журнал The Economist также опубликовал материал с подзаголовком «Последний лидер Советского Союза, также ставший архитектором его распада»

«Он не хотел, чтобы Советский Союз так погиб. Человек, положивший конец холодной войне, изменивший ход истории XX века, не был ни диссидентом, ни революционером. Он намеревался реформировать Советский Союз, а не разрушить его. Но его отвращения к насилию и веры в просвещение было достаточно, чтобы положить конец системе, скрепляемой репрессиями и ложью».



Фото: The Economist Поделиться Поделиться





Американская деловая газета The Wall Street Journal рассказывает на своих страницах о парадоксальности фигуры Горбачева.

«Он был парадоксальным советским лидером: обладал полнотой власти, но подорвал свое влияние, проведя реформы. Достиг карьерной вершины в компартии, но именно под его председательством пала советская система».

«Будучи восьмым и последним лидером Советского Союза, Михаил Горбачев стремился реформировать коммунистическое государство и обеспечить большую прозрачность. Но его усилия высвободили волну непреодолимых сил, которые привели к гибели нации, изменив геополитический ландшафт и сделав США единственной сверхдержавой в мире».



Американский журнал Foreign Policy назвал свой материал «Спорное наследие Горбачева» и отметил, что «вместе с бывшим советским лидером умирает обнадеживающий момент в истории России».



Фото: Foreign Policy Поделиться Поделиться





«Михаил Сергеевич Горбачев, который, по сообщениям российских СМИ, скончался сегодня в возрасте 91 года после продолжительной болезни, был редким светлым пятном в трагической, мрачной, кровавой истории России. Даже в самые тяжелые моменты он излучал теплоту и искрился оптимизмом и юмором. Страстный политик, он отказался цепляться за власть ради власти».



«Горбачев принял идею «целой и свободной Европы» и даже предложил построить «общий европейский дом», в который вошел бы и Советский Союз. Когда рухнула Берлинская стена — советский блок растаял так же быстро, как летний снег, Горбачев воспринял это как приговор истории; он держал советские войска в казармах, а позже согласился вывести их обратно в СССР. Это был момент, когда он взял радикально новый курс для Советского Союза и всего мира, а также момент, когда история оставила его и его риторику позади».



Журнал The Time посвятил Горбачеву несколько материалов, в том числе про лозунги «Гласность» и «Перестройка».

«Его будут помнить, по крайней мере на Западе, как прагматичного лидера, который увел Советский Союз от дней, когда он был Империей Зла, к более модернизированной экономике, интегрированной в глобальном масштабе».

«Однако дома его в основном считают человеком, который привел к краху престижа и власти советской эпохи, проповедуя реформы и защищая при этом собственное влияние».

Одна из самых авторитетных испанских газет El Mundo пишет, что Горбачев сделал необходимое и был трагическим героем.



Фото: El Mundo Поделиться Поделиться





«Горбачев был трагическим героем, принимавшим мудрые решения, которые в то же время ограничивали его собственное пространство для маневра как руководителя государства».



«Как вспоминает писатель и переводчик Хорхе Феррер, советский вождь «открыл кран, через который выходил смрадный пар из котла социализма. Там почти все было ложью. Но Горбачев был прав, и мир, который он оставил, действительно остался позади».



В немецких СМИ про Горбачева традиционно пишут добрые слова. Одна из ведущих германских газет, Frankfurter Allgemeine, опубликовала колонку с заголовком «Ангел мира и «человек системы»:

«На Западе Михаил Горбачев был и всегда будет Горби: ангелом мира, который помог положить конец гонке вооружений и оставил солдат, дислоцированных в ГДР, в казармах, когда люди вышли на улицы. В России Горбачева обвиняют в том, что он проиграл империю. Он хотел сохранить Советский Союз. «Человек системы», как он сам себя называл, потерпел неудачу из-за системы».

А немецкий журнал Spigel назвал материал про Горбачева «Политический романтик»:

«Когда он пришел к власти в 1985 году, он хотел реформировать застывшую советскую систему. Но остановить распад гигантской империи Михаил Горбачев не смог. Пользуясь большим уважением на Западе, в новой России он оставался изолированным».

«Он мечтал о новых дружественных отношениях между государствами и народами и не мог предотвратить появление новых разделительных линий в Европе. Он хотел полностью перестроить Коммунистическую партию Советского Союза, но в итоге рекламировал пиццу».



Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в ночь на 31 августа в Москве, на 92-м году жизни. Он забронировал место на кладбище рядом с женой Раисой еще 23 года назад. Подробнее о том, что пишут и говорят о последнем советском лидере в России, читайте в трансляции «Фонтанки».



Фото: Spigel Поделиться Поделиться





Газеты читал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

