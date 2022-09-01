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    В Водоканале Петербурга отчитались о своей работе в дождливые будни

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    Почти семь млн кубометров сточных вод приняла городская система водоотведения за три дождливых дня. Это более чем в четыре раза превышает среднесуточное значение в сухую погоду.

    На улицах Петербурга в четверг дежурят 68 бригад Водоканала. Об этом 1 сентября сообщается в Telegram-канале предприятия.

    Отмечается, что наиболее сильные ливни были зафиксированы в Кронштадтском и Петродворцовом районах — за 20 минут там набиралось 4,16 и 6,08 мм осадков соответственно.

    «Выполняется оперативная работа по отводу воды с дорог и тротуаров. Специалисты предприятия также оказали помощь городским службам в ликвидации скоплений воды на восьми адресах», — добавили в пресс-службе.

    «Фонтанка» писала, что из-за циклона «Орнелла» за минувшие двое суток в городе выпало до 50 мм осадков, или 57% от месячной нормы. На территории Ленинградской области в отдельных районах их насчитали ещё больше.

    В четверг, 1 сентября, температура в Петербурге окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

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