В Водоканале Петербурга отчитались о своей работе в дождливые будни

Почти семь млн кубометров сточных вод приняла городская система водоотведения за три дождливых дня. Это более чем в четыре раза превышает среднесуточное значение в сухую погоду.



На улицах Петербурга в четверг дежурят 68 бригад Водоканала. Об этом 1 сентября сообщается в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что наиболее сильные ливни были зафиксированы в Кронштадтском и Петродворцовом районах — за 20 минут там набиралось 4,16 и 6,08 мм осадков соответственно.