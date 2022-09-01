В Водоканале Петербурга отчитались о своей работе в дождливые будни

Почти семь млн кубометров сточных вод приняла городская система водоотведения за три дождливых дня. Это более чем в четыре раза превышает среднесуточное значение в сухую погоду.
На улицах Петербурга в четверг дежурят 68 бригад Водоканала. Об этом 1 сентября сообщается в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что наиболее сильные ливни были зафиксированы в Кронштадтском и Петродворцовом районах — за 20 минут там набиралось 4,16 и 6,08 мм осадков соответственно.
«Выполняется оперативная работа по отводу воды с дорог и тротуаров. Специалисты предприятия также оказали помощь городским службам в ликвидации скоплений воды на восьми адресах», — добавили в пресс-службе.
«Фонтанка» писала, что из-за циклона «Орнелла» за минувшие двое суток в городе выпало до 50 мм осадков, или 57% от месячной нормы. На территории Ленинградской области в отдельных районах их насчитали ещё больше.
В четверг, 1 сентября, температура в Петербурге окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.