Дворцовую площадь в Петербурге оградят столбиками в 2023 году

В 2023 году на Дворцовой площади должны появиться противотаранные устройства в виде столбиков. Такие планы озвучил комитет по благоустройству 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета Петербурга на 2023–2025 годы в Заксобрании, передает корреспондент «Фонтанки». Как рассказал глава комитета Василий Пониделко, строительно-монтажные работы по установке на Дворцовой площади противотаранных боллардов (автоматических выдвижных столбиков) — это одна из дополнительных строк расходов, на финансирование которой есть предварительное одобрение комитета финансов.

Конкурс на проектирование противотаранной конструкции комитет объявил еще в 2021 году. Однако планы вызвали сомнения уже у комитета по охране памятников, который опасался порчи «охраняемых исторически ценных градоформирующих объектов». Ограждения должны появиться со стороны Миллионной улицы, Певческого моста и Триумфальной арки, в том числе на территории Главного штаба, а также на тротуаре вдоль Дворцовой площади со стороны Дворцового проезда. Ранее чиновники из разных ведомств долго не могли договориться, как же должна выглядеть конструкция, которая защищает пешеходов на случай вылета автомобилей с проезжей части.