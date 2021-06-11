В Петербурге комитет по благоустройству объявил конкурс на проектные работы для установки стационарных противотаранных устройств на подъезде к Дворцовой площади. Отклониться от классических цепей не позволил КГИОП.
Документация опубликована на этой неделе, максимальная стоимость проектного контракта — 9,2 млн рублей. Речь идет о подъездах к Дворцовой площади со стороны Миллионной улицы, Певческого моста и Триумфальной арки, в том числе на территории Главного штаба, а также о тротуаре вдоль Дворцовой площади со стороны Дворцового проезда.
К документации приложена переписка ответственных ведомств, были представлены два типа сооружений: выдвижные столбики (со стороны Миллионной и Главного штаба) и классического вида конструкции с цепочками (со стороны Дворцового проезда). Первые КГИОП одобрил безоговорочно, насчет вторых возникли сомнения, так как их установка приведет к искажению «охраняемых исторически ценных градоформирующих объектов». В итоге для Дворцового проезда решено использовать классические столбы с цепным ограждением.
«Фонтанка» подробно писала о том, как различные ведомства не могли договориться о внешнем виде и конструкции ограждений, которые должны оберегать пешеходов от вылетающих на тротуар машин. О том, как улицы Петербурга и та же Дворцовая перекрывались грузовиками под предлогом антитеррористической безопасности — читайте в репортажах «Фонтанки» с массовых несанкционированных акций этого года.