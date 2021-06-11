В Петербурге комитет по благоустройству объявил конкурс на проектные работы для установки стационарных противотаранных устройств на подъезде к Дворцовой площади. Отклониться от классических цепей не позволил КГИОП.



Документация опубликована на этой неделе, максимальная стоимость проектного контракта — 9,2 млн рублей. Речь идет о подъездах к Дворцовой площади со стороны Миллионной улицы, Певческого моста и Триумфальной арки, в том числе на территории Главного штаба, а также о тротуаре вдоль Дворцовой площади со стороны Дворцового проезда.