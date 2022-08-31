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    Проректора Технологического института задержали по делу о хищении 40 млн рублей

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    Слишком дорогим вышло для государства создание антикоррозийного лакокрасочного материала из отечественных компонентов, за которое взялся Технологический институт.

    Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с УФСБ проверили материалы по расходованию средств на научные исследования вуза, а следствие УМВД Адмиралтейского района возбудило дело по статье «Мошенничество», сообщает 31 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Первого подозреваемого — 68-летнего проректора по научной работе института — задержали 24 августа. По версии следствия, именно он добился заключения договора с аффилированной фирмой, занимающейся производством красок. По нему компания получила за проведение работы 1,5 млн рублей, фактически же работа стоила в 37 раз меньше — 40 тысяч рублей. Деньгами участники схемы, среди которых, уверены в МВД, есть и другие сотрудники вуза, распорядились в своих целях.

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    В рамках обысков, которых было 16 по местам жительства фигурантов и на их рабочих местах, были изъяты компьютеры, документы, электронные средства связи и носители информации. В том числе и это помогло следствию установить дополнительные эпизоды преступной деятельности по хищению бюджетных средств, всего более 40 млн рублей.

    По данным «Фонтанки», деньги в размере 200 млн рублей были выделены Министерством образования и науки на создание высокотехнологичного производства по выпуску антикоррозийных лакокрасочных материалов. Проректор якобы способствовал заключению договора с фирмой, которая должна была провести метрологическую экспертизу документации 3-го и 4-го этапов работ. И именно стоимость этой экспертизы завысили в несколько десятков раз.

    Проректора суд по ходатайству следствия поместил под стражу.

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