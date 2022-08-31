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    Министр просвещения: Сбор с родителей денег на ремонт школ — уголовное дело

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    Сбор денег с родителей учеников на ремонт зданий школ может грозить уголовным делом. Об этом 31 августа заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании.

    «Сборов здесь никаких не должно быть — это уголовное дело. Обязательно надо информировать правоохранительные органы, нас [министерство]. Президентская программа капитального ремонта полностью обеспечена бюджетом. У нас 500 млрд рублей на ремонт 7 300 школьных зданий», — сказал глава ведомства.

    Также Кравцов уточнил, что текущие ремонты школ проводятся за счет региональных бюджетов. «Поэтому здесь никаких сборов не должно быть. Если такие предложения от кого-то поступают, обязательно нужно сообщать в правоохранительные органы», — закончил министр просвещения.

    Накануне Минпросвещения РФ сообщило о запрете мобильных телефонов во время уроков в школах в этом учебном году.

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