Министр просвещения: Сбор с родителей денег на ремонт школ — уголовное дело

Сбор денег с родителей учеников на ремонт зданий школ может грозить уголовным делом. Об этом 31 августа заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании.



«Сборов здесь никаких не должно быть — это уголовное дело. Обязательно надо информировать правоохранительные органы, нас [министерство]. Президентская программа капитального ремонта полностью обеспечена бюджетом. У нас 500 млрд рублей на ремонт 7 300 школьных зданий», — сказал глава ведомства.

