Петербургского краеведа Лебедева пытаются похоронить почти год. Власти не заметили могилу его родителей

Петербургский историк Сергей Лебедев, автор порядка десяти книг о Петербурге, скончался 3 октября 2021 года в возрасте 75 лет из-за осложнений после коронавируса. Ещё тогда с его похоронами возникли проблемы, и до сих пор он не захоронен.

В советские годы под руководством Дмитрия Лихачева Лебедев занимался изучением жизни и научной работы академика Александра Пыпина, литературоведа и двоюродного брата Чернышевского. Ещё одно увлечение Лебедева — это история масонства. Он выступил автором и редактором ряда книг по этой теме. Благодаря инициативе Лебедева в Петербурге появились фигуры котов Елисея и Василисы на Малой Садовой улице и зайца Арсения у Петропавловской крепости. Это не полный список заслуг историка, тем не менее через несколько дней после смерти родственники получили отказ в его захоронении на Новодевичьем кладбище. Как писали чиновники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, кладбище включено в перечень историко-мемориальных, а хоронить в таких местах можно только людей, внесших вклад в историю, науку и культуру РФ и Санкт-Петербурга. Из этого вроде как выходило, что заслуг историка недостаточно, чтобы упокоиться там.



Место для захоронения, впрочем, было выбрано родными краеведа даже не из-за его заслуг. Там, по словам его сына, находится родовое захоронение Лебедевых — могила Татьяны Лебедевой и её отца Сергея Уконина. В годы войны Лебедева служила в разведке, трижды переходила линию фронта. Позже ее удостоили медали ветерана труда, а ходатайство о ее захоронении на кладбище в 1994 году подписывал Владимир Путин, который в то время был первым заместителем председателя правительства города.

Из-за полученного от чиновников отказа сын историка отменил прощание с отцом. На предложенный в Смольном другой вариант — похоронить краеведа на Громовском старообрядческом кладбище — он не согласился. Последнее слово в вопросе захоронения в некрополе должен был сказать губернатор города Александр Беглов, он в момент смерти историка был в отпуске. Впрочем, его возвращение мало что изменило. Александр Лебедев в итоге кремировал отца, а сам занялся перепиской с чиновниками. В феврале он получил акт, в котором администрация кладбища ответила ему, что захоронение невозможно, но теперь уже по новым причинам — у Лебедева-младшего недостаточно документов, подтверждающих, что в земле на этом месте лежат именно Татьяна Лебедева и Сергей Уконин.



По словам Александра Лебедева, следующие несколько месяцев он забросил общение с чиновниками и попытался решить вопрос через знакомых. Он, как и отец, увлекается историей, раскопками, занимается защитой военных захоронений времён Великой Отечественной войны и бдит за тем, чтобы за памятниками на них достойно ухаживали. По утверждению Лебедева, за время, пока он этим занимался, он успел нажить как друзей, так и врагов. Впрочем, неофициальные связи сыну историка помочь не смогли. Тогда летом он попытался возобновить переписку с чиновниками и вновь получил от них отказ. В июле администрация кладбища и сотрудники профильного учреждения провели обследование места и сообщили, что, согласно имеющимся документам, на месте могилы Лебедевых лежат умершие в 1883 и 1893 годах крестьянин Андрей Дугин и, видимо, его жена Евдокия Дугина. В ведомости 1991 года, когда проводили инвентаризацию кладбища, могила значится безымянной, а в ведомостях самого кладбища на этом периметре нет никакого упоминания Уконина. В свидетельстве о смерти Татьяны Лебедевой в администрации кладбища не нашли штамп с указанием места захоронения. А в архивной справке нет данных о том, что речь идёт именно об этом участке.



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«Могила на этом месте действительно есть, но это могила не Укониных-Лебедевых, по историческим справкам это могила Дугиных, двух крестьян, — заявил «Фонтанке» директор компании «Агра», обслуживающей кладбище, Александр Скрыдлов. — Данное место на 18-м участке отношения к Укониным и Лебедевым не имеет. Откуда там табличка, это отдельный вопрос (по закону её нужно бы снять и поставить там доску с именами тех людей, которые там по документам лежат). Архив дал им справку, что на 8-м участке похоронена Лебедева в 1994 году. Но на 8-м участке на нашем кладбище ничего нет вообще. При этом мы не поленились и доехали до городского архива, там выяснилось, что записи о захоронении в 1994 году нет совсем. А на могилу Уконина нет вообще никаких документов».



По словам Скрыдлова, Лебедеву-младшему предложили захоронить урну с прахом отца на свободном участке на Новодевичьем кладбище, но он отказался. С учётом всех обстоятельств чиновники рекомендовали ему идти в суд и доказывать, что могила его близких там, где он думает. Александр Лебедев утверждает, что уже обратился к юристу и тот рекомендовал ему получить не просто акт осмотра могилы, а полноценный отказ — документ с решением, который можно оспорить. «Захоронить в гробу по-христиански они мне не дали. Теперь затягивают процесс обращения в суд — не отвечают мне на мой запрос. Может быть, они умышленно не дают мне его похоронить, из каких-то своих целей?» — предполагает сын историка. В администрации кладбища, впрочем, какую-либо заинтересованность опровергают, утверждая, что делают всё исключительно по закону.

