Прощание с краеведом Лебедевым в Петербурге отменили. Для него так и не нашлось места на кладбище рядом с матерью

«Мы вынуждены отменить прощание с папой, так как нам так до последнего и не удалось договориться о том, чтобы похоронить папу рядом с бабушкой на Новодевичьем кладбище. Мы ждем, когда вернется из отпуска Беглов. Если он в среду подпишет документ о захоронении, то рассчитываем похоронить в пятницу», — сказал он.
Лебедев-старший, который был инициатором многих известных городских памятников, скончался 3 октября в возрасте 75 лет из-за осложнений после коронавируса. Вот уже больше недели родственники не могут похоронить краеведа из-за «бюрократической волокиты». Все это время тело историка находится в морге Боткинской больницы.
Последним пристанищем краеведа, как рассказывала «Фонтанка», должно было стать Новодевичье кладбище, где покоится его мать Татьяна Сергеевна. На могиле последней в свое время оставил подпись Владимир Путин, который, по словам Александра Лебедева, был также лично знаком с его отцом. На пустом месте рядом с Татьяной Лебедевой сыну лечь не удалось. Историка отказались хоронить на Новодевичьем кладбище, так как тот не имеет выдающихся заслуг. В Смольном предложили другой вариант — Громовское старообрядческое кладбище, но на него семья Лебедева не согласна. Последнее слово в вопросе захоронения в некрополе остается за губернатором города Александром Бегловым, который с 30 сентября находится в отпуске и должен вернуться 13 октября.