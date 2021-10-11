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Прощание с краеведом Лебедевым в Петербурге отменили. Для него так и не нашлось места на кладбище рядом с матерью

В Петербурге отменили прощание с историком Лебедевым из-за «отсутствия места» на кладбище

В Петербурге отменили прощание с историком Сергеем Лебедевым. Оно должно было состояться сегодня в 13:00 в Новодевичьем монастыре. Как сообщил «Фонтанке» 11 октября сын краеведа Александр Лебедев, прощание было отменено, так как хоронить отца «пока негде».

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«Мы вынуждены отменить прощание с папой, так как нам так до последнего и не удалось договориться о том, чтобы похоронить папу рядом с бабушкой на Новодевичьем кладбище. Мы ждем, когда вернется из отпуска Беглов. Если он в среду подпишет документ о захоронении, то рассчитываем похоронить в пятницу», — сказал он.

Лебедев-старший, который был инициатором многих известных городских памятников, скончался 3 октября в возрасте 75 лет из-за осложнений после коронавируса. Вот уже больше недели родственники не могут похоронить краеведа из-за «бюрократической волокиты». Все это время тело историка находится в морге Боткинской больницы.

Последним пристанищем краеведа, как рассказывала «Фонтанка», должно было стать Новодевичье кладбище, где покоится его мать Татьяна Сергеевна. На могиле последней в свое время оставил подпись Владимир Путин, который, по словам Александра Лебедева, был также лично знаком с его отцом. На пустом месте рядом с Татьяной Лебедевой сыну лечь не удалось. Историка отказались хоронить на Новодевичьем кладбище, так как тот не имеет выдающихся заслуг. В Смольном предложили другой вариант — Громовское старообрядческое кладбище, но на него семья Лебедева не согласна. Последнее слово в вопросе захоронения в некрополе остается за губернатором города Александром Бегловым, который с 30 сентября находится в отпуске и должен вернуться 13 октября.

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Комментарии (2)

СниФФ
Денег вымогают
SNOW
Видимо, особо выдающийся был человек, если место для захоронения согласуют в Смольном. Опять же, Путина упоминают. Неистребима страсть россиян к почестям и привилегиям, даже на кладбище.
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