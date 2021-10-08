Фото: предоставил Александр Лебедев Поделиться Поделиться







Как рассказал «Фонтанке» сын краеведа Александр Лебедев, он обратился к правительству Петербурга с просьбой оказать содействие в захоронении своего отца на Новодевичьем кладбище. Лебедев-старший скончался 3 октября в возрасте 75 лет из-за осложнений после коронавируса, который привел к легочному тромбозу. Историк был инициатором многих известных городских памятников. В частности, коту Елисею, кошке Василисе и фотографу на Малой Садовой улице, а также зайцу у Петропавловской крепости. Ему также принадлежит идея создания «Зоны Достоевского» в окрестностях Сенной площади и мемориальных досок роману «Преступление и наказание» и ленинградскому блокадному радио.



Последним пристанищем краеведа должно было стать Новодевичье кладбище. Место главным образом выбрано даже не из-за заслуг краеведа. Там, по словам сына историка, находится родовое захоронение Лебедевых. Сергей Борисович еще при жизни знал, что будет покоиться рядом со своей матерью Таисией Сергеевной.

Фото: предоставил Александр Лебедев Поделиться Поделиться







В годы войны Лебедева служила в разведке, трижды переходила линию фронта. Позже ее удостоили медалью ветерана труда, а ходатайство о ее захоронении на кладбище в 1994 году подписывал Владимир Путин, который в то время был первым заместителем председателя правительства города. «Он даже на могиле свою подпись оставил», — добавил Александр.



Фото: предоставил Александр Лебедев Поделиться Поделиться







Только вот лежать сыну рядом с Таисией Сергеевной, по всей видимости, не суждено из-за тяжелой руки бюрократии. Как сказано в ответе, который Александр Лебедев получил из городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, «отсутствует возможность захоронения на свободном место рядом с указанным местом захоронения». Причина, как намекают чиновники, не в самом месте, а недостаточном статусе краеведа.



Кладбище, как отмечается в документе, включено в перечень историко-мемориальных, а хоронить в таких местах можно только людей, внесших вклад в историю, науку и культуру РФ и Санкт-Петербурга. Таким Лебедев, по всей видимости, для чиновников не является. «Это нелогичный ответ, потому что, с одной стороны, они говорят «принимая во внимание заслуги», а с другой стороны, отказывают в захоронении на Новодевичьем, так как у него как будто-то нет заслуг», — считает его коллега, историк Николай Мазуренко.

При этом последнее слово здесь за губернатором города. Только его решение запускает процедуру погребения. И вот тут, по словам Александра Лебедева, и оказался камень преткновения.

Александр Беглов с 30 сентября находится в отпуске. Он вернется на работу только на следующей неделе. Из-за отсутствия губернатора родственники краеведа не только столкнулись с бюрократической стеной, но и с неуважением. К концу ответа заслуги начали оценивать не у Сергея Борисовича, а у его сына, и предложили выбрать родственникам другое кладбище.

Фото: предоставил Александр Лебедев Поделиться Поделиться







«Учитывая изложенное и принимая во внимание заслуги Лебедева А. С., комитет предлагает осуществить захоронение гроба с его телом на Громовском старообрядческом кладбище или на одном из общественных кладбищ», — сказано в ответе. «Нам дали непонятную отписку, в которой даже перепутали того, кого хоронят. То есть там мои заслуги почему-то оценивают. Это такое неуважение», — сказал Александр.

В настоящий момент его отец находится в морге больницы им. Боткина. «Сейчас я тут оформляю документы. Что делать, я пока не знаю, потому что на то кладбище я соглашаться не буду. Мы хотим лежать там, где лежит наша семья. Там же бабушка. Я надеюсь, что это все разрешится, потому это очень неприятная ситуация», — заявил Александр в разговоре с «Фонтанкой».

Тем временем уже намечено прощение с петербургским краеведом. Оно состоится в Новодевичьем монастыре в понедельник, 11 октября, в 13:00. Только вот, куда отправится гроб с Лебедевым, до сих пор неизвестно.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

