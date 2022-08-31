В Ленобласти есть село, где за ночь выпало 67% месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за последние 12 часов, то есть в ночь с 30 на 31 августа, выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, циклон «Орнелла» накануне добрался до Северо-Запада страны, а ночью в эпицентре ненастья оказалась Ленинградская область. «Мокрым» лидером в регионе стало село Винницы, где в осадкомеры метеорологов попало 59 мм дождя. Это составляет 2/3 от месячной нормы августа ( 67 % ), рассказывает Леус в своём телеграм-канале.

