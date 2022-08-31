В Ленобласти есть село, где за ночь выпало 67% месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за последние 12 часов, то есть в ночь с 30 на 31 августа, выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, циклон «Орнелла» накануне добрался до Северо-Запада страны, а ночью в эпицентре ненастья оказалась Ленинградская область. «Мокрым» лидером в регионе стало село Винницы, где в осадкомеры метеорологов попало 59 мм дождя. Это составляет 2/3 от месячной нормы августа (
За минувшие сутки в Петербурге, по данным Водоканала, выпало более 23 мм осадков, или
Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что Ленобласть ждут очень сильные дожди.
Сегодня непогода продолжается. На дорогах растут пробки, в метро тоже плотно, из-за сильного ветра падают деревья.