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    В Ленобласти есть село, где за ночь выпало 67% месячной нормы осадков

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Санкт-Петербурге за последние 12 часов, то есть в ночь с 30 на 31 августа, выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, циклон «Орнелла» накануне добрался до Северо-Запада страны, а ночью в эпицентре ненастья оказалась Ленинградская область. «Мокрым» лидером в регионе стало село Винницы, где в осадкомеры метеорологов попало 59 мм дождя. Это составляет 2/3 от месячной нормы августа (67 %), рассказывает Леус в своём телеграм-канале.

    За минувшие сутки в Петербурге, по данным Водоканала, выпало более 23 мм осадков, или 30 % от месячной нормы. Больше всего — в Кронштадте (26,17 мм).

    Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что Ленобласть ждут очень сильные дожди.

    Сегодня непогода продолжается. На дорогах растут пробки, в метро тоже плотно, из-за сильного ветра падают деревья.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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