Подробности смертельного ДТП на «Коле»: ВАЗ выехал на встречную полосу и распался на части

В результате вечернего ДТП на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленинградской области два человека погибли и два пострадали. Подробности стали известны «Фонтанке» 31 августа.



По предварительным данным, 30 августа в 19:40 на 76-м километре трассы, недалеко от поворота на Назию, 63-летний петербуржец на ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Сандеро», которым управляла его владелица, 52-летняя жительница Волхова. На месте погибли водитель ВАЗа и его 60-летняя пассажирка. Ранее сообщалось только о двух погибших.

