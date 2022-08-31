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    Подробности смертельного ДТП на «Коле»: ВАЗ выехал на встречную полосу и распался на части

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    В результате вечернего ДТП на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленинградской области два человека погибли и два пострадали. Подробности стали известны «Фонтанке» 31 августа.

    По предварительным данным, 30 августа в 19:40 на 76-м километре трассы, недалеко от поворота на Назию, 63-летний петербуржец на ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Сандеро», которым управляла его владелица, 52-летняя жительница Волхова. На месте погибли водитель ВАЗа и его 60-летняя пассажирка. Ранее сообщалось только о двух погибших.

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    В больницу Шлиссельбурга попали водитель и пассажир «Рено». У женщины, предположительно, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, многочисленные переломы рёбер и ноги, ушиб лёгкого. У мужчины (вероятно, её мужа) — тоже закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а ещё перелом костей таза, закрытая травма грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника.

    Про предполагаемого виновника ДТП известно, что он довольно аккуратный водитель: за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался один раз.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» отмечают, что ВАЗ получил фатальные повреждения в результате удара, а не после работы спасателей.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
    Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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