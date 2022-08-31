Двое погибли в ДТП на «Коле» под Петербургом. От машины осталось немного

Смертельная авария произошла в дождь на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 30 августа. Последствия очевидцы показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что два автомобиля столкнулись на 76-м километре трассы Р-21 «Кола» около восьми часов вечера. В районе ДТП организовано реверсивное движение.