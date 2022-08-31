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    Боевые действия на Украине

    В Белгороде гремят взрывы

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о взрывах в областном центре 31 августа.

    «Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — написал Гладков в своём телеграм-канале и пообещал держать подписчиков в курсе.

    Населённые пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрелы после начала военной спецоперации на Украине. Есть раненые и погибшие. В середине августа часть руки потерял мальчик, пытавшийся разобрать боеприпас. Он попал в реанимацию.

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