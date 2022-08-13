Подросток из Белгородской области потерял часть руки — ему было интересно разобрать боеприпас

Подростку из приграничного посёлка Красный Октябрь оторвало кисть, когда он разбирал боеприпас. Об этом 13 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Медики оценивают состояние мальчика как тяжёлое, сейчас он находится в реанимации. Также повреждено лицо и глаз.

Глава региона рассказал, что встретился с семьёй пострадавшего. Мальчика отвезли лечиться в Москву.

Гладков добавил, что главам района поручено провести обход по домам. «Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей», — добавил губернатор.