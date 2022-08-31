    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    4 м/с, сев

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.58
    Платная парковка растетСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Ночное количество осадков поразит вас». Четверть месячной нормы в Петербурге уже есть, а на самом деле — намного больше

    5073
    обсудить

    Последние два дня лета в Петербурге отдуваются за предыдущий сухой и жаркий период. Город заливает несколько часов подряд, синоптики ещё не закончили подсчёт, но уже удивлены.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «За вторник, первый день дождей, 30 августа, Санкт-Петербург получил 16 мм осадков», — отчитывается ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале 31 августа. Это, как он сообщал ранее, около четверти от месячной нормы сентября.

    В Ленинградской области местами выпало ещё больше, например, в Любани — до 26 мм.

    «Ночное количество осадков поразит вас еще больше — кое-где количество выпавшей небесной влаги превысит 40 мм! Но об этом для точности данных расскажу после 9 часов утра», — обещает Леус.

    Напомним, непогоду в Петербург принёс циклон «Орнелла». Дождь начался в середине дня 30 августа (и идёт до сих пор), из-за сильного ветра падали деревья, на дорогах выросли пробки. «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close