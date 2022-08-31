«Ночное количество осадков поразит вас». Четверть месячной нормы в Петербурге уже есть, а на самом деле — намного больше

Последние два дня лета в Петербурге отдуваются за предыдущий сухой и жаркий период. Город заливает несколько часов подряд, синоптики ещё не закончили подсчёт, но уже удивлены.

«За вторник, первый день дождей, 30 августа, Санкт-Петербург получил 16 мм осадков», — отчитывается ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале 31 августа. Это, как он сообщал ранее , около четверти от месячной нормы сентября.

В Ленинградской области местами выпало ещё больше, например, в Любани — до 26 мм.

«Ночное количество осадков поразит вас еще больше — кое-где количество выпавшей небесной влаги превысит 40 мм! Но об этом для точности данных расскажу после 9 часов утра», — обещает Леус.



Напомним, непогоду в Петербург принёс циклон «Орнелла». Дождь начался в середине дня 30 августа (и идёт до сих пор), из-за сильного ветра падали деревья, на дорогах выросли пробки. «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.