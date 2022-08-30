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    Экономика и санкции

    Без роскоши и налички. Россиянам напомнили, что нельзя вывозить из Финляндии

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    Торговое представительство РФ на фоне сообщений об изъятии у россиян наличных евро при выезде из Финляндии опубликовало памятку от том, что граждане могут вывозить на родину через границу.

    В связи с санкциями Евросоюза россиянам нельзя вывозить в РФ предметы роскоши, то есть товары, стоимость которых превышает 300 евро за единицу. Это в том числе касается одежды, обуви, косметики, продуктов питания, моющих средств, спортивного инвентаря, украшений, компьютеров, смартфонов.

    Пороговая граница стоимости бытовой техники составляет 750 евро, мотоциклов и скутеров — 5 000 евро, иных транспортных средств — 50 000 евро.

    Кроме того, из Евросоюза в Россию запрещено вывозить наличные евро. Исключение составляет валюта «для личного пользования», но под эту категорию не подпадает «вывоз в РФ неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой». Нижней границы у этого запрета нет.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала, как возвращающиеся из Суоми россияне из-за санкций лишаются наличной валюты на финской таможне. Обойти запрет и не потерять средства возможно. О том, какими способами можно уберечь свои кровные, читайте здесь.

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