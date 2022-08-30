Без роскоши и налички. Россиянам напомнили, что нельзя вывозить из Финляндии

Торговое представительство РФ на фоне сообщений об изъятии у россиян наличных евро при выезде из Финляндии опубликовало памятку от том, что граждане могут вывозить на родину через границу.



В связи с санкциями Евросоюза россиянам нельзя вывозить в РФ предметы роскоши, то есть товары, стоимость которых превышает 300 евро за единицу. Это в том числе касается одежды, обуви, косметики, продуктов питания, моющих средств, спортивного инвентаря, украшений, компьютеров, смартфонов.

