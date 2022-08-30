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    Прокуратура запросила 24 года колонии для журналиста Сафронова по делу о госизмене

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    Фото: Скриншот youtube.com
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    Гособвинение запросило 24 года колонии для советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом 30 августа пишет ТАСС.

    Сегодня в Мосгорсуде идут прения по данному делу. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы. Свою вину Сафронов не признает, от сделки со следствием он отказался.

    «Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда.

    Фото: Скриншот youtube.com

    Советник главы Роскосмоса, экс-спецкор «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него было возбуждено дело о госизмене. Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы он был связан с разведками Германии и Японии.

    Согласно фабуле обвинения, Сафронов на протяжении 2015–2019 годов выведывал и собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Собранные сведения он «систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности РФ. Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования».

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