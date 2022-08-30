Прокуратура запросила 24 года колонии для журналиста Сафронова по делу о госизмене

Гособвинение запросило 24 года колонии для советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом 30 августа пишет ТАСС.



Сегодня в Мосгорсуде идут прения по данному делу. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы. Свою вину Сафронов не признает, от сделки со следствием он отказался.

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда.