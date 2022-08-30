Платная парковка в Петербурге загружена в среднем на 60%

Средняя загрузка зоны платной парковки в Петербурге составляет порядка 60%. По словам представителей Смольного, на ней всегда можно найти свободное место.



Как рассказал зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков 30 августа в ходе пресс-конференции в ТАСС, некоторые участки, например в окрестностях Невского проспекта, в час пик загружены сильнее, до 80%. Однако в целом проблем с поиском места для машины у автомобилистов нет.



Кроме того, он отметил положительный эффект распространения зоны платной парковки на новые муниципальные округа: нормализация движения, отсутствие парковки вторым рядом, двукратное ускорение проезда для экстренных служб, сокращение числа ДТП с пешеходами.

