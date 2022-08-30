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    Платная парковка в Петербурге загружена в среднем на 60%

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    Средняя загрузка зоны платной парковки в Петербурге составляет порядка 60%. По словам представителей Смольного, на ней всегда можно найти свободное место.

    Как рассказал зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков 30 августа в ходе пресс-конференции в ТАСС, некоторые участки, например в окрестностях Невского проспекта, в час пик загружены сильнее, до 80%. Однако в целом проблем с поиском места для машины у автомобилистов нет.

    Кроме того, он отметил положительный эффект распространения зоны платной парковки на новые муниципальные округа: нормализация движения, отсутствие парковки вторым рядом, двукратное ускорение проезда для экстренных служб, сокращение числа ДТП с пешеходами.

    Напомним, с 1 сентября зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга — к уже существующей добавятся «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78». Всего, таким образом, в платной зоне окажутся 211 улиц (сейчас в ней 155 улиц в 4 муниципальных округах — «Литейный округ», «Смольнинское», «Лиговка Ямская», «Владимирский округ»).

    Следующий на очереди Адмиралтейский район, где с ноября нельзя будет оставить машину бесплатно на 153 улицах. Подробнее с адресами и картой можно ознакомиться здесь.

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