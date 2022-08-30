Не менее 20% автомобилистов паркуются в платной зоне Петербурга даром. Дело не в правовом нигилизме

О результатах платной зоны 30 августа рассказали представители транспортного блока Смольного в ходе пресс-конференции в ТАСС. По словам заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, полный тариф оплачивают лишь 15% автомобилистов. 20% успевают оставляют машину менее чем на 15 минут, то есть успевают в бесплатный интервал. Кроме того, значительная часть пользователей обладают либо резидентскими льготными разрешениями, либо другими (например, около 15 тысяч разрешений выдано многодетным семьям).

Лишь 15% пользователей платной парковкой в Петербурге оплачивают ее по полному тарифу. Остальные — либо предусмотрительные, либо быстрые.

Напомним, с 1 сентября зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга — к уже существующей добавятся «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78». Всего, таким образом, в платной зоне окажутся 211 улиц (сейчас в ней 155 улиц в 4 муниципальных округах — «Литейный округ», «Смольнинское», «Лиговка Ямская», «Владимирский округ»).



Следующий на очереди Адмиралтейский район, где с ноября нельзя будет оставить машину бесплатно на 153 улицах. Подробнее с адресами и картой можно ознакомиться здесь.

