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    РБК: Российские телеканалы заплатили 39 млн долларов за показ ЧМ-2022 в Катаре

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    Российские зрители смогут без проблем смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре на отечественных телеканалах. Как пишет 30 августа РБК, ВГТРК, Первый и «Матч ТВ» купили права на трансляцию мундиаля у Международной федерации футбола (ФИФА) в общей сложности за 39 млн долларов.

    Каждый из телеканалов по отдельности заплатил по 13 млн долларов. Дополнительно 1 млн долларов был перечислен компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.

    Выкуп прав на показ ЧМ-2018 обошелся российским телеканалам в 40 млн долларов.

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Турнир пройдет в зимнее время из-за высокой температуры в летние месяцы, в которые обычно проводились предыдущие чемпионаты мира.

    Из-за решения ФИФА сборная России не смогла продолжить участие в отборе на турнир. Российский футбольный союз подавал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд, но ее отклонили.

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