РБК: Российские телеканалы заплатили 39 млн долларов за показ ЧМ-2022 в Катаре

Российские зрители смогут без проблем смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре на отечественных телеканалах. Как пишет 30 августа РБК, ВГТРК, Первый и «Матч ТВ» купили права на трансляцию мундиаля у Международной федерации футбола (ФИФА) в общей сложности за 39 млн долларов.



Каждый из телеканалов по отдельности заплатил по 13 млн долларов. Дополнительно 1 млн долларов был перечислен компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.