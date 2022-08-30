РБК: Российские телеканалы заплатили 39 млн долларов за показ ЧМ-2022 в Катаре

Российские зрители смогут без проблем смотреть матчи чемпионата мира по футболу в Катаре на отечественных телеканалах. Как пишет 30 августа РБК, ВГТРК, Первый и «Матч ТВ» купили права на трансляцию мундиаля у Международной федерации футбола (ФИФА) в общей сложности за 39 млн долларов.
Каждый из телеканалов по отдельности заплатил по 13 млн долларов. Дополнительно 1 млн долларов был перечислен компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.
Выкуп прав на показ ЧМ-2018 обошелся российским телеканалам в 40 млн долларов.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Турнир пройдет в зимнее время из-за высокой температуры в летние месяцы, в которые обычно проводились предыдущие чемпионаты мира.
Из-за решения ФИФА сборная России не смогла продолжить участие в отборе на турнир. Российский футбольный союз подавал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд, но ее отклонили.